На подготовку к отопительному сезону потратили 14 млрд рублей

В 2024 году в Свердловской области на подготовку к отопительному сезону было выделено более 14 миллиардов рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Как сообщили в ДИПе, это позволило в разы увеличить объемы проводимых работ по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей. В результате весь жилфонд и объекты социальной сферы Свердловской области должны быть подготовлены к подаче тепла к началу октября. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев сегодня в ходе заседания правительства.

Также Евгений Куйвашев поставил задачу перед членами правительства, управляющими округами и главами муниципалитетов по надзору за своевременным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Отметим, к 19 сентября теплоснабжение полностью включено в 16 муниципалитетах. Включено 1247 котельных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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