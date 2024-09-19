Доходы Екатеринбурга за полгода составили 36,2 млрд рублей

В первом полугодии доходная часть бюджета Екатеринбурга составила 36 млрд 248 млн рублей (48,4% от годовых назначений). Более половины из них – налоговые и неналоговые доходы, 17 млрд 499 млн рублей (51% к плану), что на 9,9% выше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие цифры представила профильной комиссии гордумы начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

Расходы муниципального бюджета исполнены в сумме 34 млрд 873 млн рублей, или 44,2% от плана.

Более половины расходов бюджета (55,5%) направлены в сферу образования, 18,5% – на национальную экономику, 7% – на социальную поддержку граждан, 3,8% – на ЖКХ, 4,3% – на развитие физкультуры и спорта, 2,9% – на культуру. В целом расходы на социальную сферу составили более 69%.

На реализацию мероприятий национальных проектов направлено 2 млрд 326 млн рублей, или 42% от плана. В их числе – проекты «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование».

Кроме того, из бюджета города были профинансированы муниципальные программы на 31 млрд 961 млн рублей, что составило 44,7% утвержденного объема. В числе программ – «Создание новых мест в общеобразовательных организациях», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры и искусства», «Предоставление мер социальной поддержки», «Развитие системы общественного транспорта», «Столица» и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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