В Екатеринбурге отключают последние фонтаны (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти дни завершается сезон фонтанов. Их должны были начать отключать еще 15 сентября, однако из-за хорошей погоды в администрации города было принято решение ставить фонтаны на консервацию в течение недели, пока стоит бабье лето.

Как сообщает «Новый День», сегодня сотрудники МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) отключают на зиму фонтан в сквере Попова. Затем настанет очередь любимого горожанами «Каменного цветка».

Фонтан в дендропарке на ул. 8 Марта будет отключен последним – при благоприятных погодных условиях он проработает до воскресенья.

Екатеринбург, Елена Васильева

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