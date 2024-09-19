В понедельник на Урале ожидается мокрый снег

Уже в начале следующей неделе на Урале может пройти мокрый снег.

Как сообщили в Уралгидрометцентра, ощутимо холод проявит себя 23-24 сентября, когда даже днем температура будет не выше +5…+10 °C, а ночью -1…+4°. В понедельник, 23 сентября, в горной зоне севера Свердловской области и Пермского края не исключаются осадки смешанного характера: дождь с примесью мокрого снега.

Теплая погода заканчивается. Завтра в области будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер западный 3-8 м/с, днем до 14 м/с. Температура ночью +6…+11 °C, при прояснении до +3°, днем +16…+21°, на крайнем севере до +13°.

В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь, днем на севере умеренный дождь. Ветер западный, 4-9 м/с, днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +13…+18 °C, на севере +8…+12°. В воскресенье, 22 сентября, будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный, дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 14-17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на севере до 0°, днем +8…+13 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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