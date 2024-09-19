Проект выездов с Широкой Речки будет доработан – старый план воплотить не получится

Проект транспортной связанности микрорайона Широкая Речка с другими районами города нуждается в доработке. Об этом сегодня рассказал СМИ глава города Алексей Орлов.

По его словам, изначально предполагалось провести реконструкцию улиц Светлореченской и Суходольской на участке от Объездной дороги до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Однако на этапе предпроектной оценки были обнаружены земельные участки и объекты недвижимости, попадающие в границы реконструируемых улиц. Кроме того, оказалось, что возможности увеличить пропускную способность перекрестка улицы Светлореченской и Объездной дороги просто нет.

«Мы сегодня идем в другом направлении. Запланированы строительство и реконструкция улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Евгения Савкова и Новой с выходом на Объездную дорогу. Надеюсь, что в течение следующего года мы завершим проектирование и полностью выйдем на готовый проект, прошедший экспертизу. После чего будем обращаться в область за поддержкой, чтобы приступить к реализации проекта. Как только проект получит одобрение и будет включен в государственную программу, мы будем готовы выполнить все необходимые дальнейшие мероприятия по строительству транспортных артерий города», – рассказал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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