В Екатеринбурге запускают шоу о деньгах и трештоке в футболе

Известный кулачный боец Гаджи Автомат и молодой уральский спортсмен Максим Цепелев запустили шоу, посвященное медиафутболу. Съемки первого эпизода проекта «Надежные новости» уже закончены – премьера намечена на завтра, 20 сентября.

Оба они – игроки футбольной команды «СиндЕкат», которая выступает в Медийной футбольной лиге. Это турнир, построенный не столько на спорте, хотя это важный критерий, сколько на работе в социальных сетях и медиа. В лиге играют команды Басты и Азамата Мусагалиева, а на поле выходят блогеры, топовые спортсмены, артисты и музыканты.

Именно обзор околофутбольных историй и взяли на себя Гаджи и Максим. За 15 минут они будут обсуждать основные события, которые вызвали особый интерес у фанатов – трешток между командами, перформансы, форму, деньги, заявления тренеров и так далее.

Планируется, что всего выйдет шесть эпизодов до конца сезона, после чего «СиндЕкат» запустит новое шоу.

Фото: пресс-служба ФК «СиндЕкат»

Екатеринбург, Елена Сычева

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