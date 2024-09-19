В Кольцово согласились отдать городу землю и Дворец культуры

Аэропорт Кольцово бесплатно передаст землю и Дворец культуры Екатеринбурге, но с условием: город будет развивать социальную инфраструктуру для жителей микрорайона.

«Между аэропортом и администрацией Екатеринбурга заключено соглашение, предполагающее развитие социальной инфраструктуры для жителей микрорайона Кольцово. Для этого аэропорт безвозмездно передаст городским властям принадлежащий ему земельный участок площадью почти 44 тысячи квадратных метров вместе с расположенным на нем зданием Дома культуры авиаработников. Подписанный документ предусматривает, в частности, что на этой территории в перспективе появится физкультурно-оздоровительный комплекс, получит развитие иная инфраструктура для занятий спортом и отдыха. В ближайшее время будет дан старт работам по межеванию земельного участка, что необходимо для передачи имущественного комплекса в муниципалитет», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта.

Речь идет о Доме культуры авиаторов в переулке Утреннем, 2, и участке рядом с ним. Переговоры шли с 2018 года, осенью 2019-го ДУМИ (Департамент по управлению муниципальным имуществом) подготовил соглашение о передаче здания и участка.

Планировалось, что объект построят в 2023 году. Позднее сроки сдвинулись на 2025-й. Новые пока не называются.

Екатеринбург, Елена Сычева

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