В Академическом жителей приветствует гигантская рука (ФОТО)

В новом квартале «Олимпика» в Академе появился новый арт-объект. Авторская инсталляция «Рука художника» от урбаниста Юрия Берестова олицетворяет экспрессивный стиль одиозной пары мексиканских художников – Фриды Кало и Диего Риверы.

За основу арт-композиции был взят собирательный образ руки как главного инструмента творчества художников. Скульптуру из стеклопластика высотой почти 3,5 метра установил мастер-девелопер проекта комплексного освоения территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В восьмом районе Екатеринбурга уже установлено немало символов. К примеру, тут есть «Скамья примирения» для желающих возобновить дружбу или отношения. А также символ мудрости и знаний «Сова», олицетворяющий концепцию района-наукограда. Или символ из семи ромашек «Семья», который напоминает, что в самом молодом районе в новейшей истории страны живет много молодых семей с детьми. Новый арт-объект, скорее всего, станет точкой притяжения и необычной фотозоной для жителей и гостей района Академический, полагают в пресс-службе застройщика.

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