Минобрнауки составит рейтинг вузов по трудоустройству выпускников

К концу 2024 года Минобрнауки РФ представит рейтинг вузов по трудоустройству выпускников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в УрФУ замминистра Дмитрий Афанасьев.

Такой рейтинг с одной стороны позволит абитуриентам понять, какое высшее учебное заведение лучше выбрать для получения востребованной специальности, а с другой – вузы смогут оценить эффективность подготовки кадров.

Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что подготовка квалифицированных специалистов, прежде всего технических, в соответствии с запросом работодателей – это первоочередная задача, которая стоит сейчас перед Министерством образования и науки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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