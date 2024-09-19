На Урале отметили Михайлов день (ФОТО)

В свердловском селе Новоипатово сегодня отметили Михайлов день – православные верующие вспоминают чудо святого Архистратига Михаила в Хо́нех. На праздничном богослужении в храме архангела Михаила было многолюдно: собрались жители Новоипатово, прихожане из соседних сел и спортсмены из Академии единоборств РМК, приехал и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Были на службе и художники храма, которые почти два года занимаются росписью стен. Сегодня они рассказали, когда закончат работы и разберут строительные леса.

«Полностью готовы четверик и алтарь, уже закончили трапезную часть, в которой как раз и находится композиция о сегодняшнем празднике, и сейчас заканчиваем притвор. Планируем к престольному празднику 21 ноября уже все закончить», – рассказывает художник Илья Фирулев.

Как писал «Новый День», храм построили в 1862 году, он просуществовал вплоть до 1930 года, пока с приходом советской власти не был разрушен, но в 2000-х его решили возродить из руин: два года назад прихожане вновь обрели святыню.

«История Чуда Архангела Михаила напоминает историю и этого храма. В годы безбожия он чудом уцелел. И по прошествии некоторого времени, но времени потраченного не в пустую, а времени потраченного на молитву, на богослужение, на труды пришла помощь. И храм не просто отреставрировали, а сделали его настоящей жемчужиной всего Среднего Урала и вообще всей нашей Русской Церкви», – говорит благочинный Сысертского округа протоиерей Димитрий Черняк.

Храм Архангела Михаила был восстановлен по инициативе жителей села Новоипатово и при поддержке Фонда святой Екатерины. В 2022 году чин малого освящения храма провел Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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