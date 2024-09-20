Преподавателям и юристам платят меньше, чем они ожидают, а водителям и домработницам – больше

Специалисты в половине отраслей экономики, ищущие работу в Свердловской области, оценивают свой труд выше, чем готовы платить работодатели. В других сферах, наоборот, сотрудникам готовы платить даже больше, чем они ожидают.

Согласно опросу специалистов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, самыми недооцененными себя чувствуют соискатели из сферы образования и науки: они рассчитывают на зарплату от 60 000 рублей в месяц, тогда как им готовы платить в среднем только 44 794 рубля (-34%). На втором месте – страховщики: 60 000 и 45 607 рублей соответственно. На третьем – юристы: 70 000 и 59 900. Руководители хотят работать за 138 156 рублей, а им предлагает 118 466.

На другом полюсе – сотрудники, которым предлагают зарплаты выше ожидаемого. Например, домашний персонал готов работать за 50 000 рублей в месяц, а работодатели готовы платить 64 675. Примерно так же обстоит дело со специалистами в сфере фитнеса и красоты – 54 405 и 69 668. В сфере транспорта и перевозок соискатели рассчитывают на 67 673 рубля, а рынок труда предлагает 84 305.

Ближе всего ожидание и реальность оказались у медиков и фармацевтов – 60 000 рублей и 59 923.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube