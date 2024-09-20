Православные готовятся отметить Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня вечером и завтра утром во всех храмах Екатеринбургской епархии пройдут праздничные богослужения в честь Рождества Пресвятой Богородицы, ежегодно отмечаемого 21 сентября. Это один из двунадесятых православных праздников.

Праздник по православной традиции продолжается 6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство – такие же дни после праздника.

Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью как День всемирной радости.

Екатеринбург, Елена Васильева

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