Энергетики отчитались, как подготовились к зиме

Уральские энергетики отчитались о готовности к зиме: несмотря на то, что период подготовки в этом сезоне был короче из-за майских снегопадов, Свердловский филиал «Т Плюс» выполнил все запланированные ремонтные работы.

В рамках концессионных соглашений в Лесном, Первоуральске и Нижней Туре отремонтировано 26,5 км трубопроводов. В Первоуральском городском округе продолжается реализация проекта по строительству циркуляционных трубопроводов. Энергетики Первоуральских тепловых сетей построили распределительные тепловые сети от пяти центральных тепловых пунктов (ЦТП) до 45 жилых домов, двух детских садов и школы-интерната в центре города.

«По концессионным соглашениям мы выполняем все свои обязательства. В том же Первоуральске, например, это трубы рециркуляции для обеспечения качественного горячего водоснабжения (ГВС). Мы идем с опережением по прокладке четвертого трубопровода, где тупиковая схема ГВС. Поэтому и рисков по вхождению в отопительный сезон мы не видим», – сказал главный инженер Свердловского филиала Павел Родин.

В Екатеринбурге после опрессовок и диагностики отремонтировали 42 км теплосетей. Проведены работы по модернизации участков тепломагистралей по улицам Советской, Июльской, Мичурина, Бабушкина, Космонавтов, Красных Командиров и др. Выполнена реконструкция участка надземной магистрали М-1 от Среднеуральской ГРЭС в сторону Екатеринбурга, энергетики проложили 970 метров нового трубопровода диаметром 1000 миллиметров.

Завершается строительство новой насосной станции № 3. Ее ввод позволит обеспечить качественное теплоснабжение жителей города, подключение новых потребителей. Энергообъект будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.

Исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков также уточнил, что по концессионному соглашению в Березовском ведутся работы по модернизации основной магистрали, которая идет в Березовский от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечивает теплом половину города. А также реконструкция насосный станции. «Эти мероприятия мы также начали и идем в плане. А в целом по концессионному соглашению мы идем с небольшим опережением», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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