Концерт Шамана в Нижнем Тагиле отменили

В Нижнем Тагиле отменили концерт Шамана. Сообщается, что это пришлось сделать по техническим причинам. Местные СМИ предполагают, что организаторы просто не смогли продать билеты на новую программу Ярослава Дронова (так зовут певца). «За неделю до концерта более половины билетов, стоимость которых начинается от 2000 рублей за угловые места в конце зала и заканчивается 8000 рублей за партер, была не распродана», – сообщает издание «В Тагиле».

Концерт был запланирован на 24 сентября, а 25-го Шаман должен петь в Екатеринбурге. Цены на билеты стартуют от 2 тысяч рублей, самые дорогие – по 8 тысяч – раскуплены почти полностью.

Ранее Шаман угодил в скандал после концерта в Оренбуржье, которое пострадало от паводков. Гонорар артиста составил более 16,5 млн рублей, что вызвало волну негодования. Организаторов концерта – местные власти, как и самого исполнителя, критиковали за то, что регион потратил слишком большие деньги на выступление, хотя еще недавно люди пережили наводнение. В Госдуме тогда предложили Шаману передать часть денег, полученных за концерт, пострадавшим от паводка.

Гастрольный тур певца расписан до декабря, в конце года он выступит в Большом Кремлевском дворце.

Екатеринбург, Елена Сычева

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