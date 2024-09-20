В аэропорту Кольцово стало больше мест на парковке

В аэропорту Кольцово увеличено количество мест для автотранспорта пассажиров в зоне краткосрочной парковки.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, оставить машину на несколько часов на парковке Р1, которая находится перед аэровокзальным комплексом, теперь смогут больше автовладельцев – число мест увеличено с 560 до 720.

Сделано это путем корректировки схемы движения по привокзальной площади. А необходимость изменений вызвана растущей востребованностью этой стоянки на фоне роста пассажиропотока.

Со следующей недели в Кольцово стартуют работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Администрация аэропорта обращает внимание пассажиров, что для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки, но не более одной в каждом направлении. Пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно.

Фото: аэропорт Кольцово

Екатеринбург, Елена Владимирова

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