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Пятница, 20 сентября 2024, 13:25 мск

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В музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун»

В музее военной техники Верхней Пышмы на следующей неделе появится подводная лодка «Нептун». Экспонат 1990 года создали для туристических экскурсий на дно моря, но он спустился вглубь лишь единожды.

Как пояснили в пресс-службе музея, подводная лодка не прошла тестовых испытаний. В 2012 году она была признана памятником науки и техники.

Экспонат из Северодвинска привезут в Музейный комплекс УГМК 23 сентября. Там его поднимут с помощью тяжелого крана и установят на постамент.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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