В музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун»

В музее военной техники Верхней Пышмы на следующей неделе появится подводная лодка «Нептун». Экспонат 1990 года создали для туристических экскурсий на дно моря, но он спустился вглубь лишь единожды.
Как пояснили в пресс-службе музея, подводная лодка не прошла тестовых испытаний. В 2012 году она была признана памятником науки и техники.
Экспонат из Северодвинска привезут в Музейный комплекс УГМК 23 сентября. Там его поднимут с помощью тяжелого крана и установят на постамент.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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