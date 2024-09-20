В Екатеринбурге начали убирать опавшие листья

В Екатеринбурге приступили к уборке опавшей листвы. Работы ведутся в плановом режиме.
В парках и скверах листву убирают сотрудники «Зеленстроя», с газонов – сотрудники дорожно-эксплуатационного управления. Работы проводятся и в дождливую погоду, иначе листва осядет на газоны и в следующем году у хозяйственных служб города возникнут проблемы с покосом травы.
Ранее из отжившей листвы делали удобрение для городских цветников, но, как пояснили «Новому Дню» в мэрии, в настоящий момент никто этим не занимается. Осенний мусор вместе с листьями вывозят на утилизацию.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»