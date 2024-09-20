В Екатеринбурге начали убирать опавшие листья

В Екатеринбурге приступили к уборке опавшей листвы. Работы ведутся в плановом режиме.

В парках и скверах листву убирают сотрудники «Зеленстроя», с газонов – сотрудники дорожно-эксплуатационного управления. Работы проводятся и в дождливую погоду, иначе листва осядет на газоны и в следующем году у хозяйственных служб города возникнут проблемы с покосом травы.

Ранее из отжившей листвы делали удобрение для городских цветников, но, как пояснили «Новому Дню» в мэрии, в настоящий момент никто этим не занимается. Осенний мусор вместе с листьями вывозят на утилизацию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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