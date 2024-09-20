Шатов снова выйдет на футбольное поле – в составе команды из Екатеринбурга

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов вернется в футбол. Он сыграет в составе команды из Екатеринбурга в рамках MFL.

«100% мы увидим Олега Шатова на домашней игре. Сейчас ее организовываем, общаемся с лигой. Думаем, через выходные провести в Екатеринбурге игру», – сказал футболист, экс-участник Лиги Чемпионов в составе «Андерлехта» Анатолий Герк.

Планируется, что и трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России и Суперкубка России Олег Шатов выйдет на поле в составе команды «СиндЕкат». Это единственный клуб Урала, выступающий в футбольной медиалиге.

Вчера Шатов подключился к работе тренерского штаба «СиндЕката» и провел тактическую тренировку перед предстоящей игрой против команды «Эгриси», которую основал Василий Уткин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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