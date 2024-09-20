Новый гендиректор «Уральских авиалиний» встретился с Куйвашевым

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с новым генеральным директором «Уральских авиалиний» Кириллом Скуратовым.

Как сообщили в ДИПе, Кирилл Скуратов проинформировал губернатора о планах по развитию базового авиаперевозчика региона. Во встрече также принял участие Сергей Скуратов, возглавлявший авиакомпанию более 30 лет и покинувший пост в августе этого года в связи с выходом на пенсию.

«Уверен, что все самые лучшие элементы управления авиакомпании «Уральские авиалинии» будут вами переняты и усовершенствованы. Безусловно, наличие главной региональной компании – это серьезное конкурентное преимущество Свердловской области», – сказал Кириллу Скуратову Евгений Куйвашев.

В ходе рабочей встречи глава Среднего Урала поблагодарил за многолетнюю работу Сергея Скуратова.

Отметим, «Уральские авиалинии» – базовый перевозчик в Свердловской области. Авиакомпания занимается регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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