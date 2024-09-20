Лекарство или опасный десерт: диетолог развеяла миф о пользе варенья

Многие считают варенье не только лакомством к чаю, но и настоящим лекарственным средством, несмотря на огромное количество сахара в нем и глубокую термическую обработку, которую проходят ягоды. О том, есть ли польза от всеми любимого продукта, рассказала в беседе с «Новым Днем» врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

По ее словам, польза от варенья сильно преувеличена: соотношение сахара и ягод в нем – минимум 1:2, иначе говоря, в лучшем случае на 100 г ягод приходится 50 г сахара.

Кроме того, диетолог пояснила, что при термической обработке разрушаются основные витамины. Так, наиболее чувствительны к воздействию высоких температур водорастворимые В, С и бета-каротин. Однако термическая обработка на различные вещества влияет по-разному. «Жирорастворимые витамины A, D, E, K устойчивы к воздействию высоких температур. Но в продуктах (ягодах, фруктах), из которых, как правило, готовят варенье, количество этих витаминов незначительное. Витамин D почти не содержится в продуктах растительного происхождения, витамином Е богаты манго и киви, но самая большая концентрация в орехах. Достаточное количество витамина А содержится в дыне и абрикосах, витамин К – в инжире и чернике. Многие минералы также устойчивы к действию высоких температур и сохранятся в продукте при его длительном хранении», – пояснила Наталья Гусева. Количество сохранившихся в варенье полезных веществ напрямую связано с качеством фруктов и ягод, из которых оно было приготовлено.

Если нет противопоказаний, то допускается есть варенье в небольших количествах (до 5 чайных ложек) в качестве десерта после утреннего приема пищи. Но необходимо соблюдать меру, поскольку при ежедневном употреблении можно спровоцировать нарушение углеводного обмена, что может привести к развитию сахарного диабета и ожирения. А при употреблении сладкого в больших объемах могут возникнуть кариес, болезни печени и сердечно-сосудистые патологии.

Если у сладкоежек есть противопоказания, то врач рекомендует заменить варенье на замороженные ягоды. «При заморозке максимальная часть полезных питательных веществ сохраняется в составе продукта (витамины, микроэлементы, минералы и клетчатка, антиоксиданты)», – отметила эксперт. Другими более полезными альтернативами варенью будут перетертые ягоды или фрукты с добавлением небольшого количества пектина или сахарозаменителя (например, на основе стевии).

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube