Сегодня – День осеннего равноденствия

23 сентября отмечается день осеннего равноденствия. Сегодня Земля занимает строго вертикальное положение относительно Солнца. По словам специалистов, такое бывает только дважды в году – весной и осенью. В это время день и ночь разделяются поровну.

Официально день осеннего равноденствия начнется 23 сентября в 2 часа и 23 минуты по московскому времени, когда Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное. Тогда наступит астрономическая осень в северном полушарии и весна – в южном.

На Руси день осеннего солнцестояния считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями.

Екатеринбург, Елена Васильева

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