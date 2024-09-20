Из Екатеринбурга в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз (ФОТО)

Сегодня от Екатеринбургского храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского на Донбасс отправилась очередная партия дополнительной помощи. Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, к военнослужащим из Екатеринбурга и Свердловской области выехали две фуры по 20 тонн каждая.

«Собрали самое необходимое: спецсредства, две машины УАЗ, два мотоцикла, генераторы, маскировочные сети, инструменты, спальные мешки, продукты питания длительного хранения, медикаменты, письма от детей и многое другое. Эта отправка, как и все предыдущие, стала результатом неравнодушия и соучастия многих екатеринбуржцев. Благодарю каждого, кто оказал посильную помощь!» – написал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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