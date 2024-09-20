Ради бегунов в Екатеринбурге перекроют улицы

В субботу, 21 сентября, в Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с этим с 07:00 до 15:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Татищева, от улицы Мельникова до улицы Репина, по улице Пирогова, от Репина до Татищева, а с 10:00 до 15:00 – по Репина, от Татищева до Пирогова.

С 12:00 пятницы до 15:00 субботы будет запрещена стоянка автотранспорта на парковках в границах улиц Пирогова – Ключевской – Крылова – Татищева и Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса.

Кроме того, завтра с 09:30 до 15:30 не будут продавать алкоголь в магазинах, расположенных в границах улиц Репина – Крауля – Мельникова – Татищева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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