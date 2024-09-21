В лесу на севере области ищут потерявшегося мужчину

В лесу под Новой Лялей ищут 60-летнего Николая Синицына, он пропал вчера. Днем в пятницу вместе с женой и ее подругой он пошел за ягодами. Женщины ходили по лесу вдвоем примерно пять часов. Выйдя к машине, они обнаружили, что остались одни.

«Личный состав полиции Новой Ляли поднят в экстренном порядке на розыск пропавшего. В мероприятиях принимают участие сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и кинолог с собакой. Также ориентировки с установочными данными были переданы всем заступающим на службы нарядам», – сообщил руководитель пресс-службы свердловского областного главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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