Под Сысертью 12-летний мотоциклист врезался в авто

Вчера вечером в Щелкуне 12-летний мотоциклист врезался в Mazda CX-5. Машиной управлял 27-летний мужчина. Он поворачивал налево, когда случилось столкновение. «Стаж управления транспортными средствами у мужчины составляет 9 лет, к административной ответственности не привлекался. Водитель освидетельствован, опьянение не установлено. Мужчина пояснил, что при повороте налево он убедился в безопасности маневра, после чего произошел удар», – рассказали в ГИБДД области.

У 12-летнего мотоциклиста нет прав, транспортное средство принадлежит его отчиму, и пока того не было дома, мальчик решил покататься. Подросток с разными травмами был доставлен в ДГКБ № 9 в Екатеринбург.

В отношении отчима инспекторы ДПС составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу права управления лицу, не имеющему на это прав. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних по месту жительства для решения вопроса о привлечении матери к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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