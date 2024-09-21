Футболисты с Урала вышли на матч в футболках с цитатами Василия Уткина

Сегодня в Москве уральские футболисты провели свой четвертый матч в рамках Медийной футбольной лиги (MFL). Соперниками екатеринбуржцев из команды «СиндЕкат» стал клуб «Эгриси», которым с 2017 года и до своей смерти руководил журналист Василий Уткин. В марте 2024 года легендарный комментатор скончался, но команда продолжает выступать.

«СиндЕкат» сегодня вышел на поле в футболках с известными цитатами Василия Уткина и подарил такие же своим соперникам. Уральцы таким образом почтили память журналиста.



Сама игра закончилась со счетом 1:1 в основное время, а победителя определили по итогам булиталити – со счетом 3:4 выиграла команда «Эгриси», а наша команда взяла одно очко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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