Два подростка погибли во время пожара на Урале

Два подростка погибли в деревне Бокситы во время пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По версии ведомства, они спали, а гибель наступила от отравления угарным газом.

У силовиков другое мнение. «ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи. Здесь отдыхала компания из шести детей из разных семей. Один из них совершеннолетний. Никого из родителей не было. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за замыкания элетропроводки в бане, откуда начался пожар. Когда заполыхало, четверо детей выскочили через окно сразу на улицу. А двое других – выбрались во двор, где их придавило навесом надворной постройки», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту гибели людей следственным отделом по Североуральску СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Екатеринбург, Елена Сычева

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