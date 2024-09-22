На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган введут реверсивное движение

С завтрашнего дня на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган введут реверсивное движение. На участке с 31 по 45 километр будут менять дорожное покрытие.
«Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, ликвидировать колейность, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление», – отметили в Уралуправтодоре.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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