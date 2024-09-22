российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 22 сентября 2024, 12:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган введут реверсивное движение

С завтрашнего дня на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган введут реверсивное движение. На участке с 31 по 45 километр будут менять дорожное покрытие.

«Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, ликвидировать колейность, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление», – отметили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,