В Алапаевске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, сдался силовикам

В Алапаевске задержали водителя, который сбежал с места смертельной аварии.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, накануне на улице Толстого автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья. В результате удара непристегнутый 27-летний пассажир, который сидел сзади, вылетел из машины через заднюю дверь. От полученных травм он скончался на месте. Водитель сбежал, но потом сдался полиции.

«Автомобилем Nissan Patrol управлял житель города Алапаевска, 2000 года рождения, имеющий водительский стаж 5 лет, является злостным нарушителем ПДД, к административной ответственности привлекался 15 раз (нарушение скоростного режима, нарушение светопропускаемости стекол, нарушение применения ремней безопасности)», – отметили в пресс-службе ведомства. Водитель пояснил силовикам, что пассажир на ходу открыл дверь машины. Он пытался ее закрыть, поэтому отвлекся от дороги.

Водителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Нарушение светопропускаемости стекол автомобиля», статье 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности», части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения», части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление ТС без регистрационных знаков», части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП». Вопрос о возбуждении уголовного дела решат после проведения процессуальных действий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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