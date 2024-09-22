Пьяный водитель влетел в ворота жилого дома. Пострадала его жена

Сегодня утром в Екатеринбурге пьяный водитель влетел в ворота жилого дома. Инцидент случился на Пальмирро Тольятти, 13а.
Пассажирку, жену водителя, с травмами головы увезли в ЦГБ № 36.
Как сообщили в региональном ГИБДД, мужчина был пьян – в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,073 мл/л алкоголя. Он пояснил инспекторам, что ехал домой после поминок.
В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 12 8 КоАП РФ. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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