МЧС предупреждает о сильном ветре

В Свердловской области на 23 сентября объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В МЧС просят жителей соблюдать меры предосторожности в непогоду: «Оставаться в помещении. Закрывать окна и двери, убрать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер. Избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Не парковать автомобиль под деревьями или слабо закрепленными конструкциями. Соблюдать осторожность при обращении с огнем».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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