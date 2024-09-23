За лето на Урал привезли 1,5 тысячи тонн арбузов

За лето на Урал привезли 1,5 тысячи тонн арбузов, это 90% от всего импорта подобной продукции с начала года.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, главный поставщик арбузов – Узбекистан. На долю этой страны приходится 79% весового объема. Также арбузы доставляют из Таджикистана и Туркменистана.

«С начала года на Урал ввезено 1,6 тысячи тонн арбузов общей стоимостью свыше 90 млн рублей. Первые поставки пришлись на конец марта, наибольший объем зафиксирован в июне», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube