На Урале за неделю родилось 765 детей

За неделю в Свердловской области родилось 765 детей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, за минувшие семь дней родились 391 мальчик и 374 девочки, в том числе пять пар близнецов.

558 женщин родили в возрасте до 35 лет, еще 202 – после. Для одной из свердловчанок это стали седьмые по счету роды, а еще для пятерых – шестые.

Екатеринбург, Елена Васильева

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