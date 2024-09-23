На Урале полностью включили отопление в 32 муниципалитетах

В Свердловской области продолжается запуск отопления. По состоянию на 23 сентября полностью включено теплоснабжение в 32 муниципальных образованиях. Отапливается чуть более 60% объектов соцсферы и порядка 30% жилья.

Как сообщили в ДИПе, полностью включено теплоснабжение в 32 муниципальных образованиях. В их числе Байкаловское, Краснополянское, Восточное, Зареченское, Калиновское, Ницинское, Слободо-Туринское, Усть-Ницинское, Таборинское, Баженовское, Кузнецовское сельские поселения. А также городские округа: Верхний Тагил, Среднеуральск, ЗАТО Свободный, Дегтярск, Пелым и Пышминский, Тавдинский, Тугулымский, Новолялинский, Североуральский, Гаринский, Ачитский, Бисертский, Полевской, Артинский городские округа. Кроме того, тепло подается в Ирбитское муниципальное образование, Байкаловский муниципальный район, Красноуфимский округ, Атиг, Верхние Серги, Михайловское муниципальное образование.

«В связи со снижением температуры воздуха муниципалитеты активизировали процесс включения систем теплоснабжения. В первую очередь тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы – детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры. Сейчас уже постепенно подключают и жилищный фонд. Но хочу напомнить, что общая подача тепла по регламенту начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд», – прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Уже отапливается 27,5 миллиона квадратных метров жилья (27,84%) и 3593 объектов социальной сферы (61,03 %). В том числе: 720 школ (65,99%), 1131 детское дошкольное учреждение (68,42%), 659 учреждений здравоохранения (65,18%), 634 учреждения культуры (58,92%) и 449 прочих учреждений социальной сферы (53,2%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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