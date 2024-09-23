МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре

В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре. Завтра, 24 сентября, скорость порывов может достигать 17 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Оставайтесь в помещении, закройте окна и двери, уберите с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Не паркуйте автомобиль под деревьями или слабо закрепленными конструкциями. Соблюдайте осторожность при обращении с огнем», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Елена Сычева

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