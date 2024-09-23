Энергетики «Т Плюс» готовы к зиме, несмотря на долги клиентов

Свердловские энергетики готовы к зиме, несмотря на большую задолженность за ресурсы со стороны потребителей. Об этом рассказали представители ПАО «Т Плюс» на ежегодной пресс-конференции, предваряющей отопительный сезон.

Как рассказал директор свердловского филиала по работе с дебиторской задолженностью «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев, за тепло свердловские потребители задолжали 4,76 млрд рублей, из них большая часть приходится на управляющие компании и товарищества собственников жилья, а также на тех жителей региона, кто платит по т.н. прямым договорам, то есть непосредственно поставщику ресурса.

В топе неплательщиков – УК «Лазурит» из Екатеринбурга (122 млн рублей), УК «Чкаловская» из Екатеринбурга (72 млн рублей), «Даниловское» из Первоуральска (61 млн рублей), УК «ГЭС» из Екатеринбурга (61 млн рублей) и «Дом плюс» из Первоуральска (43 млн рублей).

За электроэнергию суммарная задолженность свердловских потребителей – 6,77 млрд рублей. Здесь самый большой «вклад» сделали операторы сферы ЖКХ, в основном, муниципальные унитарные предприятия в городах Свердловской области. Больше всех должны МУПы Североуральска – 402 млн рублей, Верхней и Нижней Салды – 358 и 226 млн соответственно. Из-за долгов несколько десятков муниципальных предприятий ограничены.

«Когда законодательство потребует от нас включение котельных в силу погодных условий, включим всех. Никакого саботажа или заморозки городов по нашей вине не произойдет»,– пообещал Дмитрий Прилежаев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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