Хозяйку «резиновой» квартиры отправят в колонию (ФОТО)

В Белоярском районе Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о фиктивной постановке на регистрационный учет мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с сентября 2023 года по май 2024 года жительница Белоярского поставила на учет по месту пребывания 46 иностранных граждан, осознавая, что на самом деле никто из них у нее жить не будет.

Обвиняемая вину признала в полном объеме. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 10 тыс. рублей.

Белоярский, Елена Владимирова

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