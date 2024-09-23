Уральцы смогли примерить роль энергетиков и узнали о безопасности тепла (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошел фестиваль «Осень «Уральского следопыта». Больше 2,5 тысячи человек приняли в нем участие, чтобы узнать тонкости выживания в лесу и в городе. Сразу два важных этапа провела компания «Т Плюс». Первый – «Что такое энергетика», второй – «Безопасность тепла».

Сначала этап, который дает представление о том, откуда в жилых домах берутся тепло и горячая вода. Детям рассказали, какие теплостанции есть на Урале, на каком топливе работает их оборудование, чем занимаются энергетики в цехах и лабораториях. На втором этапе участники узнали, чем опасен открытый люк и почему нельзя заходить в зону разлива воды во время нештатных ситуаций.

Безопасность тепла от «Т Плюс»

«Открытые теплокамеры – люки, где сдвинута или украдена крышка, – источник повышенной опасности. Внутри может оказаться горячая вода, и рядом с ними нужно быть особенно внимательным. Чтобы обучить ребят элементарным правилам безопасности, мы организовали для них демонстрацию открытых люков – на этом этапе они должны оббежать их, чтобы не наступить. После они узнают, что такое отключение участка трубопровода, сами перекроют подачу горячей воды, «спасут мальчика», который «провалился» в люк. Кроме того, ребятам показывают машину оперативно-выездной бригады, которая выезжает на места

повреждения теплотрассы или выхода горячей воды на поверхность – бригада ограждает опасную зону и перекрывает воду», – рассказал мастер оперативно-выездной бригады Екатеринбургской теплосетевой компании Павел Закотей.

Отметим, что «Т Плюс» регулярно проводит просветительские мероприятия для взрослых и детей. Главная цель – уберечь людей от несчастных случаев из-за неосторожного поведения в местах проведения ремонтных работ или повреждений тепловых сетей. «Взрослые и дети получают полезные знания, которые могут спасти им жизнь и сохранить здоровье. Мы проводим уроки в школах, праздники в торговых центрах, квесты в городах присутствия, новогодние утренники. Это очень важная миссия, потому что жизнь и здоровье людей для нас в приоритете», – добавила руководитель пресс-службы свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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