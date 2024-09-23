Полиция раскрыла кражу 1,5 миллиона рублей из сумочки пенсионерки (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга задержала женщину, подозреваемую в краже денег из сумочки пенсионерки. Необычным это преступление делает сумма похищенного – 1,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, кража была совершена 10 сентября в автобусе, ехавшем с улицы Белореченской до площади 1905 года. 72-летняя пенсионерка сняла крупную сумму со своего счета в одном банке, чтобы переложить ее в другой. Выйдя на остановке в центре города, пенсионерка хотела достать телефон и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакет с деньгами отсутствует.

Оперативники сумели в короткие сроки установить личность и задержать подозреваемую в краже. Ей оказалось 30-летняя местная жительница, ранее уже неоднократно судимая за кражи. Задержанная признала свою вину в содеянном. Она пояснила, что денежные средства потратила, раздав долги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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