В Нижнем Тагиле ветер порвал установленный в августе флаг РФ (ФОТО)

В Нижнем Тагиле пришлось заменить государственный флаг, установленный всего полтора месяца назад – его порвало ветром.

Как сообщает телеграм-канал МУП «Тагилдорстрой», накануне вечером при порывах ветра более 17 метров в секунду полотнище флага зацепилось за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине флагштока.

Глава города Владислав Пинаев написал в соцсетях, что полотно флага уже заменили по гарантийным обязательствам контракта.

Фото: телеграм-канал Владислава Пинаева

Государственный флаг на 50-метровом флагштоке был установлен только 9 августа – в день города Нижнего Тагила. Мэр назвал его «новым местом силы в городе трудовой доблести». По данным местных СМИ, установка обошлась бюджету в 30 млн рублей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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