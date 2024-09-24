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Вторник, 24 сентября 2024, 09:35 мск

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За полгода Екатеринбург потратил на соцсферу более 20 млрд рублей

Городская дума Екатеринбурга приняла отчет администрации об исполнении бюджета за первое полугодие.

С докладом выступила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева. По ее словам, в первом полугодии доходная часть бюджета Екатеринбурга составила 36 млрд 248 млн рублей (48,4% от годовых назначений). Более половины из них – налоговые и неналоговые доходы, 17 млрд 499 млн рублей (51% к плану), что на 9,9% выше соответствующего периода прошлого года.

Основные источники дохода следующие: НДФЛ – 7 млрд 897 млн рублей или 47,6% от годового плана; УСН – 3 млрд 276 млн рублей или 74% от плана; земельный налог – 1 млрд 287 млн рублей (43,6%); акцизы – 1 млрд 150 млн рублей (36,6%).

Расходы бюджета исполнены в сумме 34 млрд 873 млн рублей, или 44,2% от плана. Более половины расходов – 19 млрд 363 млн рублей, или 55,5% – направлены в сферу образования; 6 млрд 451 млн – на национальную экономику; 2 млрд 426 млн рублей – на социальную поддержку граждан; 1 млрд 306 млн рублей – на ЖКХ; 1 млрд 506 млн – на развитие физкультуры и спорта; 1 млрд 024 млн – на культуру; 98 млн рублей – на национальную безопасность; 46 млн рублей – на СМИ.

Обсуждение было недолгим. «Яблочник» Константин Киселев заявил, что в рамках утвержденных параметров бюджет исполняется хорошо, но ему не хватает «амбициозности». «Мы отучились принимать амбициозные задачи. Не надо работать и надрываться. Доходы принимаем по минималке, расходы – по минималке», – считает он.

Другие депутаты с ним не согласились. Глава фракции «ЕР» Алексей Вихарев предложил от имени однопартийцев одобрить отчет администрации. Александр Колесников посоветовал Киселеву устроиться в департамент финансов администрации и показать, как надо «работать амбициозно». Старожил ЕГД Дмитрий Сергин вспомнил, что когда-то доля расходов на капитальные вложения в городском бюджете составляла не более 3-5%, а сейчас она находится на уровне более 20%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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