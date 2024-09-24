Екатеринбургская дума отдала контроль за общественниками обратно мэрии

Депутаты Екатеринбургской гордумы проголосовали за возвращение полномочий по организационно-техническому сопровождению Общественной палаты обратно администрации Екатеринбурга. С таким предложением выступил председатель ОП Яков Силин.

«Абсолютное большинство вопросов готовит администрация города. Логично, чтобы и в организационном плане аппарат Администрации подключался больше. И мы посчитали возможным выйти с такой инициативой – вернуть ту схему, которая когда-то была. Отмечу, у нас нет вопросов к работе с аппаратом Екатеринбургской городской Думы. И я благодарен, что большинство депутатов поддержали наше решение», – пояснил Яков Силин.

Напомним, в 2020 году полномочия по организационно-техническому сопровождению Общественной палаты были переданы администрацией Екатеринбурга в адрес Екатеринбургской городской Думы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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