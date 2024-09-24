В сквере Бориса Рыжего появятся арт-объекты, фуд-корт и спортплощадка

В Екатеринбурге состоялось заседание совета по развитию общественных пространств, которое провел директор Департамента архитектуры Руслан Габдрахманов. По итогам заседания была утверждена концепция благоустройства сквера на улице Титова, которому присвоено имя уральского поэта Бориса Рыжего.

«Борис Рыжий был одним из самых известных уральских поэтов. В своих стихотворениях он воспевал Свердловск, в том числе любимый и родной район, – Вторчермет. Поэтому сквер, расположенный вдоль улицы, планируется назвать в его честь. Еще одним достоинством этой территории является то, что она расположена в одном из спальных районов Екатеринбурга. Это важно потому, что мы стремимся благоустраивать все городские территории равномерно», – отметил Руслан Габдрахманов.

Сквер будет разделен на 11 зон, в том числе – детская площадка, места для занятий спортом и отдыха, фуд-корт. От дороги пространство будет отделять буферная зеленая зона. Также неподалеку обустроят парковку для велосипедов и самокатов.

По всей территории сквера хотят расположить несколько арт-объектов, отсылающих к жизни и творчеству поэта. Среди них – памятник Борису Рыжему, который установят недалеко от входной группы сквера. Гости общественного пространства увидят плиты и стол с отрывками стихов, а также табличку на стене дома выдающегося уральца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube