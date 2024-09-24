В Академическом высадили 100 молодых кленов (ФОТО)

На улице Академика Парина в Академическом районе Екатеринбурга высадили аллею из ста кленов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятие было посвящено 100-летию создания планово-экономических органов на Урале.

В закладке аллеи принял участие вице-мэр Алексей Бубнов. «Я помню, когда здесь было болото, а теперь это замечательная территория, жемчужина Екатеринбурга», – подчеркнул он.

Добавим, скоро начнется благоустройство парка в Краснолесье.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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