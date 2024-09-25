На верхнепышминской трамвайной ветке перевернулась машина. Пострадали дети (ФОТО)

Сегодня рано утром случилось ДТП возле трамвайной остановки «Озеро Лебяжье» (маршрут № 333 – проспект Космонавтов – Верхняя Пышма).

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, водитель автомашины «Мазда 3» при перестроении из крайней левой полосы движения в правую не справился с управлением, наехал на бордюр и столкнулся с впереди идущей автомашиной «Хавал». «Мазда» опрокинулась на трамвайные пути и перевернулась.

В больницу доставлены четверо пассажиров «Мазды» – дети 7, 10 и 12 лет и их мать.

Движение транспорта временно затруднено в оба направления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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