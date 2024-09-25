В УрФО убрано 3,5 млн тонн зерна

В УрФО зерновые убраны с половины засеянных в этом году площадей. Таковы данные на 24 сентября, сообщает пресс-служба уральского полпредства. Всего намолочено 3,5 млн тонн зерна.

Также продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Текущие объемы урожая составляют 327 тыс. тонн и 48 тыс. тонн соответственно.

Кроме этого, аграрии занимаются севом озимых. На текущую дату засеяно 38,4 тыс. га – это почти 80 процентов от планируемых к озимому севу площадей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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