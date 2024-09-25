Ученые исследовали возможность использования трутовых грибов для лечения рака

Биологи УрФУ выяснили, что два вида трутовых грибов можно использовать в качестве протекторов в комплексной терапии онкологии (для уменьшения последствий химиотерапии) и один вид гриба – в качестве основы для противоопухолевого лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

Оказалось, что в определенных количествах грибы не вызывают стресс в организме и не повреждают ДНК, в отличие от современных препаратов для химиотерапии.

«Учеными описаны и in vitro доказаны такие свойства трутовых грибов, как антиоксидантная, антибактериальная, противовирусная и противораковая активности. Но влияние трутовых грибов на нормальные клетки и целый организм изучены слабо. Некоторые виды трутовых грибов широко используются в Китае и Корее в традиционной и официальной медицине в качестве источников лекарственных веществ. У нас грибы пока не получили широкого применения в медицине, но мы полагаем, что их можно рассматривать в качестве потенциальных агентов для лекарств», – говорит доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин.

Вначале биологи изучили химический состав и антиоксидантную активность более десятка видов трутовых грибов, распространенных на Среднем Урале. После отобрали четыре, обладающих наибольшим количеством и разнообразием вторичных метаболитов. Их активность проверили на мухах-дрозофилах. Оказалось, что чага защищает клетки от окислительного процесса, от свободных радикалов и содержит больше аминокислот по сравнению с другими образцами. Но в качестве наиболее перспективной основы для комплексной терапии онкологии биологи рассматривают гриб Fomes fomentarius.

«Мы полагаем, что Fomes fomentarius можно рассматривать в качестве потенциального агента в комплексной противоопухолевой терапии. Этот вид гриба показал наименьшую генетическую активность в отношении повреждении ДНК. Это означает, что препарат на основе этого вида может обладать наименьшими последствиями для организма во время терапии. Fomitopsis pinicola, и Ganoderma applanatum показали повреждения ДНК в пределах допустимых значений. Поэтому их можно рассматривать в качестве потенциальных кандидатов в протекторы, – констатирует Ольга Антосюк. – Безусловно, исследования, которые мы проводим, еще на начальном этапе, но результаты, которые мы получили, очень хорошие. Полагаю, перспектива у грибов есть».

Следующий этап работы – изучить активность гриба Fomes fomentarius и его потенциальное применение в качестве лекарства от опухоли и продолжить работу с двумя кандидатами в протекторы. Такие препараты крайне важны в комплексной терапии рака, так как помогают защищать организм от побочных эффектов других лекарственных препаратов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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