На Уралмаше автобус столкнулся с «Тойотой»

Сегодня утром на перекрестке Бакинских Комиссаров и Кировградской пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.

По данным регионального ГИБДД, водитель автобуса выехал на перекресток на красный сигнал светофора и не уступил дорогу Toyota Corolla. В результате ДТП пострадал ребенок, пассажир авто.

«Установлено, что в момент аварии в салоне автобуса, осуществлявшего перевозку по маршруту 41 «Заречный микрорайон – Промышленный проезд», находилось около 30 пассажиров, они не пострадали. На месте ДТП работают инспекторы ДПС по установлению причин и последствий автоаварии. По факту происшествия полиция проводит проверку», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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