В духовной столице Урала отмечают день памяти Симеона Верхотурского (ФОТО)

Сегодня православные верующие отмечают 320 лет перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. По этому случаю митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел праздничную Божественную литургию в Свято-Николаевском мужском монастыре духовной столицы Урала. Как сообщили в пресс-службе епархии, вместе с владыкой праздничное богослужение совершают епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

Праведный Симеон Верхотурский родился в начале XVII века в европейской части России в семье благочестивых дворян, но оставил почести и земное богатство и удалился за Урал. В Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая свое происхождение. Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви об укреплении в вере жителей Сибири. Скончался он в 1642 году и был погребен на Меркушинском погосте, у храма Архистратига Михаила. «В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления», – рассказали в епархии.

12 сентября (25 по новому стилю) 1704 года по благословению митрополита Тобольского Филофея мощи праведного Симеона Верхотурского перенесли из храма в честь Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая.

Верхотурье, Елена Владимирова

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