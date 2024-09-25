Перспективные спортсмены будут претендовать на гранты Академии тенниса «Гринвич» (ФОТО)

Перспективные молодые теннисисты могут претендовать на гранты Детской Академии тенниса «Гринвич». В 2023 году был учрежден годовой грант, который обеспечивает тренировочный процесс детям, которые показывают хорошие спортивные результаты.

Стратегия спортивной академии в том, чтобы дать дорогу новому поколению теннисистов.

«Отбор идет из уже играющих, выступающих на соревнованиях детей, которые показывают высокие результаты. Гранты предоставлены уже пятерым спортсменам. Так, среди лауреатов гранта есть спортсмен из Екатеринбурга – Савелий Гуров – 5-я ракетка России среди юношей 9-10 лет. Мы полностью сосредоточены на задаче и миссии – воспитание молодых спортсменов с перспективой стать профессиональными теннисистами», – подчеркнула управляющая Детской Академии тенниса «Гринвич» Дарья Токаревских.

Для этого в академии есть все необходимое. Первое – сильный тренерский состав.

«У нас очень много специалистов не только из Екатеринбурга, но и других городов – Рязани, Ростова, Самары, Сочи и даже соседних государств – Украины и Белоруссии – география действительно широкая. Мы стараемся искать и привносить в проект лучшие практики», – добавила Дарья Токаревских.

Главный тренер Академии – победительница трех турниров WTA в парном разряде, победительница парного юниорского турнира Orange Bowl и финалистка юниорского турнира Большого шлема Елена Брюховец.

Среди подопечных Брюховец бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года Мария Кириленко, которая через пять лет подготовки с Еленой Юрьевной стала победительницей Открытого чемпионата США среди юниорок и выиграла свой первый турнир WTA.

Детская Академия тенниса «Гринвич» регулярно привлекает мировых специалистов – они проводят мастер-классы для юных спортсменов, семинары для тренеров.

Так, на постоянной основе тренировочные сборы здесь проходят под руководством заслуженного тренера России, члена Зала Российской теннисной славы Бориса Собкина.

Второй важный компонент подготовки выдающихся спортсменов – необходимая инфраструктура. Такой, как в Академии, нет во всем Урало-Сибирском регионе. Здесь проходили соревнования в рамках Всемирного студенческого фестиваля, при подготовке к которому были достроены шесть грунтовых кортов. Всего сейчас в академии их 17 с различным покрытием: грунт, хард и синтетическая трава. Это позволяет спортсменам проводить полноценную круглогодичную подготовку к различным соревнованиям.

Благодаря комплексному подходу в прошлом году Детская Академия тенниса «Гринвич» стала лауреатом национальной премии «Русский кубок» в номинации «Лучшая теннисная база». Это престижная награда в области этого вида спорта, которую называют российским «теннисным Оскаром».

Сейчас Академия принимает детей от 4 лет, которые занимаются в рамках международной программы подготовки Tennis 10s, благодаря чему маленькие спортсмены быстро прогрессируют и показывают результаты на соревнованиях.

Важно отметить, что даже 4-5-летние спортсмены занимаются в Академии не одним лишь теннисом, но и общей физической подготовкой и растяжкой, которые очень важны для развития ребенка.

Пока Екатеринбург не считается исконно теннисным городом, но в перспективе это изменится. «Екатеринбург представлял Александр Кудрявцев, профессиональный игрок ATP тура. Сейчас в сотне WTA Лера Савиных и Камила Рахимова, которые тренируются в Екатеринбурге. У нас есть намерение популяризировать теннис, сформировать профессиональное коммьюнити и создать спортивную традицию. Конечно, без доступной инфраструктуры всё это было бы невозможно. Теперь в Екатеринбурге она создана, и есть все шансы написать новые истории успеха: пятеро спортсменов Академии уже входят в юниорскую сборную страны», – добавила Елена Брюховец.

Екатеринбург, Елена Сычева

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